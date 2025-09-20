Polisen utreder grovt våldsbrott i Nordanstig

— Vi är på plats i Nordanstig med anledning av ett grovt våldsbrott. I nuläget håller vi på att hantera ärendet och kommer inte kunna ge så mycket detaljer än så för tillfället, säger polisens presstalesperson Maria Hall.
Ingen har gripits.
Polisen genomför en större insats i Nordanstig i Gävleborg.
