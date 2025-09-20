Nyheter24
Polisen

Polisen utreder grovt våldsbrott i Nordanstig

Publicerad: 20 sep. 2025, kl. 13:44
Uppdaterad: 20 sep. 2025, kl. 14:57
Ingen har gripits. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

Polisen genomför en större insats i Nordanstig i Gävleborg.

— Vi är på plats i Nordanstig med anledning av ett grovt våldsbrott. I nuläget håller vi på att hantera ärendet och kommer inte kunna ge så mycket detaljer än så för tillfället, säger polisens presstalesperson Maria Hall.

Ingen har gripits.

