Termosbomb hittad efter brand i Hells Angels lokal

Det var en termosbomb som hittades efter branden i Hells Angels klubblokal norr om Göteborg på lördagen, rapporterar Göteborgs-Posten.

Under släckningen av den kraftiga branden på lördagsförmiddagen upptäckte räddningstjänsten ett misstänkt farligt föremål som senare oskadliggjordes av bombskyddet. Det har nu visat sig vara en skarp termosbomb, enligt GP.

— Det är ett slags hemmabygge med någon form av explosivt innehåll, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson, till tidningen.

Enligt polisen är det oklart hur bomben har hamnat där och man undersöker om det finns något samband med branden.

Upprättat ännu en anmälan

Sedan tidigare utreddes händelsen som mordbrand och polisen har nu även upprättat en anmälan om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt försök till allmänfarlig ödeläggelse.