Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Hells Angels

Termosbomb hittad efter brand i Hells Angels lokal

Publicerad: 21 sep. 2025, kl. 13:38
Uppdaterad: 21 sep. 2025, kl. 16:55
Polis och räddningstjänst på plats i Gunnilse norr om Göteborg i samband med branden. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det var en termosbomb som hittades efter branden i Hells Angels klubblokal norr om Göteborg på lördagen, rapporterar Göteborgs-Posten.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Hells Angels, Polisen, Göteborg

Under släckningen av den kraftiga branden på lördagsförmiddagen upptäckte räddningstjänsten ett misstänkt farligt föremål som senare oskadliggjordes av bombskyddet. Det har nu visat sig vara en skarp termosbomb, enligt GP.

— Det är ett slags hemmabygge med någon form av explosivt innehåll, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson, till tidningen.

Enligt polisen är det oklart hur bomben har hamnat där och man undersöker om det finns något samband med branden.

Upprättat ännu en anmälan

Sedan tidigare utreddes händelsen som mordbrand och polisen har nu även upprättat en anmälan om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt försök till allmänfarlig ödeläggelse.

Ingen är misstänkt i utredningen.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:44
Nyheter
/ Inrikes

Misstänkt granat hittad i Norrköping

Idag
15:12
Nyheter
/ Inrikes

”Lugnt och odramatiskt samtal” före ambulansdåd

Idag
13:40
Nyheter
/ Inrikes

Polis tappade bort patroner – varnas

Idag
13:38
Nyheter
/ Inrikes

Termosbomb hittad efter brand i Hells Angels lokal

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Vad drar mest el – airfryer eller ugn?

Idag
12:26
Nyheter
/ Inrikes

Vab-satsning föreslås i budgeten

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons