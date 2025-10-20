Vinterdäcks-fällan – kan kosta dig 14 500 kronor mer

Carup har undersökt priserna för både dubbade och dubbfria vinterdäck och skillnaderna mellan vissa modeller är chockerande. För vissa modeller landar prisskillnaden för en hel uppsättning däck på över 14 000 kronor.
Ett extremt exempel gäller för däckmodeller Continetal IceContact3, där kostnaden varierade från 1 000 kronor per däck hos en leverantör, till över 4 600 kronor per däck hos en annan leverantör. För fyra däck landade alltså skillnaden för denna modell på 14 484 kronor.
Dubbfritt: Ett mindre gap - men fortfarande ett stort
Undersökningen för dubbfria vinterdäck visar också stora variationer.
Till exempel för modellen Nokian Hakkapeliitta R5 där priset hos den billigaste leverantören låg på omkring 1 700 kronor per däck, medan den dyraste återförsäljaren tog över 4 200 kronor per däck. Skillnaden ger ett gap på över 10 000 kronor för fyra däck.
Tips före köp – jämför och kontrollera
Prisskillnaderna visar tydligt hur viktigt det är att inte bara köpa de första och bästa alternativen. Att jämföra nätbutiker och fysiska återförsäljare kan spara dig tusentals kronor.
Carup uppmanar dessutom bilförare att redan nu börja leta nya vinterdäck och jämföra så att man är redo innan första snön kommer.