Brand i serviceboende – flera till sjukhus

Två personer har förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i ett serviceboende i Sunne.

– Jag vet inte skadeläge på de två personerna, men de har förts till sjukhus med ambulans, säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl vid polisen.

Larmet om branden kom in vid klockan 02.48 under natten mot torsdag. Enligt SOS Alarm har branden spridit sig till vinden och vid 05.00-tiden brann det i byggnadens tak längs en cirka hundra meter lång sträcka.

– Det är ett stort byggnadskomplex med flera huskroppar som sitter ihop, säger Anna-Kajsa Gullberg-Dahl vid SOS Alarm som svarar för räddningstjänsten.

100 evakuerade

Totalt uppges cirka 100 personer bo i byggnaden. Samtliga har fått lämna sina bostäder till följd av branden, enligt SOS Alarm.