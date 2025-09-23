Ska du ut och plocka svamp? Här kommer svampexperten Peter Hulténs viktigaste tips till dig som är ny ute i skogen.

Hösten är här och svampsäsongen med det. Mängder av nyfikna plockare ger sig ut i skogarna, men det gäller att ha med sig svampboken. Av de 5 000 arterna som växer synligt i Sverige, så är det bara 100 som går att äta.

De allra flesta svampar som är giftiga kan orsaka magont, kräkningar och diarré, men det finns även dödliga varianter i våra svenska skogar. Sedan 1950 har har 19 personer dött av svampförgiftning i Sverige.

Svamparna man ska se upp med är framför allt vit flugsvamp och lömsk flugsvamp, som innehåller det dödliga ämnet amatoxin. Den andra giftiga gruppen är svampar som innehåller orellanin, som toppig giftspindling och orangebrun giftspindling.

– Det är de två grupperna som man är orolig för som kan ge allvarliga förgiftningar och livshotande förgiftningar. Det är de vanligaste som är bra att känna till, säger Peter Hultén, apotekare och svampexpert på Giftinformationscentralen, till Nyheter24.

Gifthätting. Foto: Lebrac, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Allvarliga symtomen – om du ätit giftig svamp

Det luriga med dessa svampar är att symptomen inte kommer på en gång. När det kommer till vit- och lömsk flugsvamp kan det dröja mellan 12 och 24 timmar, innan symtomen kommer. Den som förgiftats drabbas då av kraftiga diarréer och svåra magsmärtor, som i svåra fall kan leda till leverskador och även döden.

När det kommer till toppig giftspindling eller orangebrun giftspindling, som innehåller orrellanin, så kan det dröja mellan några dagar upp till en vecka, innan några symtom uppstår.

– Där får man ont mot njurarna till, mot ryggslutet. Man kan bli extra törstig, kissa mycket eller kissa lite. Det handlar mer om en allmän sjukdomskänsla, som kan vara svår att koppla ihop med svampintaget, säger Hultén.

Hur mycket giftig svamp måste man äta för att det ska bli farligt?

– Det krävs att man äter svampen som tillbehör till eller som en måltid för att bli allvarligt förgiftad. Det är då vi ser de här allvarliga fallen, säger Peter Hultén.

Plocka inte den här svampen. Det är vit flugsvamp. Foto: Karin Markhede/TT

Vanligaste misstaget

Så vad ska en novis på svampjakt se upp med? Enligt Peter Hultén finns det ganska många misstag man kan göra, men framhåller två saker:

– Det som är viktigt för en ovan svampplockare är att undvika att äta svampar som har vita skivor eller bruna svampar med bruna skivor. Då undviker man de allra giftigaste svamparna vi har och det är en bra tumregel för de ovana.

Det andra rådet handlar om hur man plockar och rensar.

– Det kan vara så att man inte har kunskapen och plockar lite urskiljningslöst, säger Hultén och fortsätter: