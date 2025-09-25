Nyheter24
Man död efter olycka vid polisövning

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 18:10
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 21:41
Genrebild. Foto: Anders Wiklund/TT

En man har omkommit i en olycka under en övning för polisanställda på Försvarsmaktens övningsanläggning i Borensberg.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Försvarsmakten, Polisen

– Den avlidne var inte anställd av polismyndigheten, säger polisen presstalesperson Martina Gradian.

Polisanställda från flera regioner deltog i övningen tillsammans med ett antal frivilliga på Försvarsmaktens anläggning markstridsskolan Kvarn.

Larmet om olyckan kom vid 13-tiden på torsdagen.

Inträffade under övning 

Mikael Ågren, vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten, säger att olyckan inträffade när polisen övade på en anläggning för strid i bebyggelse.

Personal som varit med vid händelsen har erbjudits krisstöd, skriver polisen på sin hemsida.

Utredningen av olyckan leds av särskilda utredningar, en avskild del av Polismyndigheten där övriga polisanställda inte har insyn i utredningsarbetet.

Kommentarer

