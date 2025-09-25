Man död efter olycka vid polisövning

En man har omkommit i en olycka under en övning för polisanställda på Försvarsmaktens övningsanläggning i Borensberg.

– Den avlidne var inte anställd av polismyndigheten, säger polisen presstalesperson Martina Gradian.

Polisanställda från flera regioner deltog i övningen tillsammans med ett antal frivilliga på Försvarsmaktens anläggning markstridsskolan Kvarn.

Larmet om olyckan kom vid 13-tiden på torsdagen.

Inträffade under övning

Mikael Ågren, vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten, säger att olyckan inträffade när polisen övade på en anläggning för strid i bebyggelse.

Personal som varit med vid händelsen har erbjudits krisstöd, skriver polisen på sin hemsida.