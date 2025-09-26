Farligt föremål i Kristianstad – bombskydd på väg

Enligt allmänheten som larmade befinner sig föremålet i en plastpåse och polisen uppger att det inte går att se exakt vad det är för något.
Området är avspärrat i väntan på att polisens bombskydd kommer fram.
Nationella bombskyddet är på väg till Kristianstad för att undersöka ett föremål som bedöms vara farligt.
Enligt allmänheten som larmade befinner sig föremålet i en plastpåse och polisen uppger att det inte går att se exakt vad det är för något.
Området är avspärrat i väntan på att polisens bombskydd kommer fram.