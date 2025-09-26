Nyheter24
Farligt föremål i Kristianstad – bombskydd på väg

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 17:00
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 18:12
Polis är på plats i Kristianstad med anledning av ett misstänkt farligt föremål. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Nationella bombskyddet är på väg till Kristianstad för att undersöka ett föremål som bedöms vara farligt.

Enligt allmänheten som larmade befinner sig föremålet i en plastpåse och polisen uppger att det inte går att se exakt vad det är för något.

Området är avspärrat i väntan på att polisens bombskydd kommer fram.

