Oron för fabriken Senior Material i Eskilstuna sprids som en löpeld på sociala medier och tusentals har reagerat starkt. Nu växer motståndet till gatorna.

Industrijätten Senior Material i Eskilstuna har fått tillåtelse att använda upp till 1 280 ton metylenklorid fram till 2027.

Kemikalien har varit förbjuden i Sverige sedan 1996 men fabriken har nu fått dispens, något som skapat stor debatt bland både lokala invånare och på sociala medier.

Oron grundar sig i de potentiella riskerna för cancer, och lokala invånare menar även att huspriser sänkts på grund av närheten till fabriken.

David Aronsson, enhetschef inom Eskilstuna kommuns miljöskydd, har tidigare konstaterat till Aftonbladet att riskerna för att cancer ska spridas, som många befarar, är väldigt små i fabrikens nuvarande tillstånd.

"Vår verksamhet bedrivs i full överensstämmelse med Sveriges strikta miljö- och arbetsmiljöregler, med kontinuerlig tillsyn och obligatorisk rapportering till myndigheterna", skriver företaget på sin hemsida.

Oron för fabrikens utsläpp sprids som en löpeld på sociala medier. Bild: Christine Olsson/TT

Namninsamling sprids på sociala medier

Fabriken har blivit en stor fråga som engagerar utanför kommunens gränser och inlägg om en namninsamling engagerar hela landet.

Proteststyrelsen kallar industrijätten för "giftfabriken".

Några inlägg når upp mot flera tusentals visningar och flertal diskussioner väcks i kommentarsfälten.



En av dem som talat mot fabriken är influencern och författaren Viktor Frisk.



"Det här berör oss alla, inte bara Eskilstuna, många kommer påverkas" skriver Frisk i ett inlägg på Instagram.

Namninsamlingen som cirkulerar på nätet har fått enorm spridning och tusentals personer har redan skrivit under.

Länken delas gång på gång i olika trådar och forum, ofta tillsammans med uppmaningar om att ”rädda Eskilstuna” eller varningar om kemikaliernas risker.

Motståndet växer lavinartat

Över 60 000 personer skrev under protesten mot Senior Materials användning av kemikalien metylenklorid på en vecka.

Efter en stor spridning har namninsamlingen nu passerat 115 000 underskrifter.

– Rekordmånga namn på rekordtid, det är ett tydligt kvitto på att människor fått nog av giftfabriken, säger Christian Tengblad på organisationen Skiftet, som sköter namninsamlingen, i ett pressmeddelande.

Senior Materials i Eskilstuna har fått tillåtelse att använda 1 280 ton metylenklorid fram till 2027. Bild: Jessica Gow/TT

Konfronterar fabriken

Protesten bakom skärmarna vänder sig nu till gatorna, och en demonstration förväntas ske utanför batterifabriken den 1 oktober.

Det är föreningen Stoppa Skadliga Utsläpp Av Miljögifter (SSUAM) som står bakom protesterna.

– Nu förbereder vi oss för överklagande och massiva protester, säger Katti Svedberg från föreningen SSUAM i ett pressmeddelande.



Svarar på kritiken

Cecilia Vallin, Chef för HR och kommunikation på Senior Materials, besvarar kritiken från protesten till Nyheter24.

