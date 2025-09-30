Nyheter24
BankID slutar fungera på äldre mobiler: "Stort bekymmer"

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 12:29
99,9 procent av alla svenskar mellan 18-67 hade BankID 2024. Foto: Pressbild & Martina Holmberg / TT

BankID slutar fungera på äldre mobiltelefoner i mars. Lena Hedquist på SPF oroar sig för hur det kommer påverka Sveriges pensionärer.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

I mars 2026 kommer det inte längre gå att använda BankID på äldre mobiltelfoner. Totalt handlar det om "ett antal tusen personer" som berörs – och det gäller både Android- och Iphoneanvändare. 

Ändringen gäller de med telefoner som har systemen Android 8 eller Ios 15 – eller äldre – och som inte längre går att uppdatera.

– När ett operativsystem på en mobilplattform slutar att komma med säkerhetsuppdateringar behöver vi livscykelhantera dem, det vill säga sluta stödja dem. Detta är för att värna säkerheten i infrastrukturen och för användaren så att inte deras enhet ska kunna utnyttjas bedrägligt, har Andreas Bergqvist, säkerhetschef på BankID, sagt i en tidigare intervju med TT.

Har du koll på vilket operativsystem du har? Foto: Fredrik Persson/TT
Har du koll på vilket operativsystem du har? Foto: Fredrik Persson/TT

BankId:s uppdatering oroar pensionärerna

Lena Hedquist, vice ordförande i SPF seniorernas Stockholmsdistrikt, oroas över hur det kommer påverka många pensionärer och äldre.

– Det här kan bli ett väldigt stort bekymmer för seniorer, framför allt för kvinnor som har sämre ekonomi, som helt enkelt inte har råd att köpa en ny telefon, säger hon till Sveriges Radio.

Lena Hedquist. Foto: Pressbild
Lena Hedquist. Foto: Pressbild

Så kollar du om det gäller din mobil

Nyheter24 har tidigare skrivit om hur du går tillväga för att se om det gäller din mobiltelefon. Enligt Charlotte Pataky, som är pressansvarig på BankID, så ska de som berörs ha fått ett meddelande i BankID-appen om att de måste uppdatera eller byta ut sina mobiler. 

Är du osäker på om du fått meddelandet eller inte? 

Här kan du läsa guiden: Så kollar du vilket operativsystem som din mobil kör

