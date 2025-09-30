Försvunnen pojke hittad död utomhus

En pojke under tio år har hittats död i Håbo kommun.

Det var på söndagen som polisen fick in ett larm om att en pojke försvunnit i Skokloster i Håbo kommun. En omfattande polisinsats drogs snabbt igång, där barnet söktes med bland annat helikopter.

Foto: Erik Simander/TT

Pojke död i Håbo kommun

Pojken hittades livlös inte långt från familjens bostad och fördes till sjukhus med helikopter, då han konstaterades avliden.

– Vi hade flera resurser på plats under söndagen med bland annat helikopter. Av hänsyn till anhöriga vill vi inte kommentera omständigheterna mer, men vi inleder en undersökning om vållande till annans död för att kunna utesluta brottsmisstankar, säger Stefan Larsson, presstalesperson polisen, enligt SVT Uppsala.