SMHI varnar för stormbyar – flera tåg ställs in

SMHI utfärdar orange varning för hårda vindar med stormbyar på västkusten och skånska sydkusten under lördagen. Redan nu planeras för inställda tåg och färjor under lördagen.

Med ovädret Amy i antågande utökar nu SMHI successivt varningarna.

Under lördagen blir det rejält blåsigt med hårda vindbyar i större delen av landet och i delar av Götaland och Svealand mycket hårda vindbyar, vid västkusten och Skånes sydkust upp till stormbyar.

– Det ser ut som att det framför allt är längs västkusten och Skånes sydkust, väldigt kustnära. Där kan det bli stormbyar från lördag morgon och fram till lördag eftermiddag, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

En bit in på land väntas i samma område mycket hårda vindbyar.

– Kulmen ser ut att nås någon gång under förmiddagen, men det kommer så klart att vara väldigt blåsigt både före och efter det.

Inställda tåg

Tåg kommer att ställas in både i östra och västra Sverige, uppger Trafikverket.

– Det gäller från midnatt och ett dygn framåt, säger Pär Aronsson, pressinformatör på Trafikverket.

I de östra delarna handlar om Stångådalsbanan, Tjustbanan och Nyköpingsbanan. I Västsverige ställs tåg in på sträckorna Varberg–Borås, Borås–Herrljunga, Håkantorp–Gårdsjö samt Öxnered–Uddevalla under lördagsdygnet.

Destination Gotland ställer in fyra avgångar under lördagen, rapporterar P4 Gotland. Mellan Strömstad och Sandefjord ställer rederiet Colorline in två avgångar under lördagen, enligt Sandefjords Blad.

Mycket regn

Bitvis kommer det också att regna mycket, men inte så mycket att SMHI utfärdar någon varning. På sina håll kan det bli 30–40 millimeter regn.

– Det skulle ha blivit en varning om det skulle kommit på bara några timmar, men nu blir det mer utspritt, säger Max Lindberg Stoltz.

Han flaggar dock för att det framöver kan komma en varning för stora mängder regn över Västernorrland under andra halvan av lördagen och första halvan av söndagen.