Tio svenskar från Gazakonvojen har fängslats i Israel

Den sista båten tillhörande Gazakonvojen Global Sumud Flotilla har bordats, rapporterar israeliska medier. Tio svenska aktivister, däribland Greta Thunberg, från konvojen har enligt Global Movement to Gaza förts till ett fängelse i öknen.





Det rör sig om tio svenskar som befunnit sig ombord på båtarna som har förts till ökenfängelset Ketziot nära den egyptiska gränsen, uppger Anna Fransson, talesperson för svenska Global Movement to Gaza.

– Vi har tyvärr fått oroväckande rapporter om att det har hållits väldigt, väldigt långa förhör och att det har förhörts utan juridisk närvaro. Vissa har inlett hungerstrejk för att protestera mot behandlingen och mot folkmordet i Gaza, säger Fransson.

Informationen kommer från advokater som är på plats i Israel, förklarar Fransson.

– Vi har nära kontakt och de jobbar dygnet runt med att säkerställa att våra deltagare mår bra. Vi har också fått mer information från andra utrikesdepartement, säger hon.

– Vi är mycket kritiska till hur UD hanterar ärendet. Vi har fått mer information från Spanien och Chile än vad vi har fått från svenska UD.

Bordades av marinsoldater

På förmiddagen visade konvojens egen livesändning hur marinsoldater tog sig över till den sista båten. Därmed uppges samtliga cirka 45 båtar i konvojen ha bordats.

Israels insats inleddes under onsdagskvällen när båtarna började närma sig Gaza men fortsatt befann sig på internationellt vatten.

Under torsdagen uppgav Israel att över 400 personer från andra båtar förts till den israeliska hamnstaden Ashdod.

På fredagen meddelades att fyra italienska aktivister från konvojen deporterats och att fler skulle deporteras inom kort, skriver AFP med hänvisning till uppgifter från Israels utrikesdepartement.

Gripit journalister

Internationella organisationen Reportrar utan gränser fördömer även Israel för att ha frihetsberövat ”fler än 20 utländska journalister”. Bland dem finns journalister från spanska El Pais, Al Jazeera och italienska public service-bolaget RAI. De ska ha frihetsberövats någon gång mellan onsdagen och torsdagen.

I Italien har samtidigt två stora fackförbund utlyst en generalstrejk till stöd för Gazakonvojen. Den hålls under fredagen och följer på stora demonstrationer i bland annat Milano och Rom.