Tio med bekräftad listeria – har ätit på Coco & Carmen

Tio personer har bekräftats smittade av listeria efter besök på lyxkrogen Coco & Carmen, enligt Region Stockholm. Totalt har 130 personer haft symtom och uppsökt sjukhus i regionen.

”I går och i dag har antalet nya sökande minskat avsevärt men enstaka personer med symptom kommer in”, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Hittills har cirka 100 anmälningar om misstänkta magsymtom kommit in till miljöförvaltningen i Stockholm från gäster som besökt lyxkrogen Coco & Carmen i Stockholm.

– Vi fortsätter att få in anmälningar, vi har drygt 100 nu och det verkar som att det fortsätter att komma in. Vi väntar fortfarande på provsvar, säger Lovisa Grimsell, presstalesperson på miljöförvaltningen i Stockholms stad på fredagsförmiddagen.

Totalt omfattar smittspårningen 400 personer som besökt restaurangen mellan 23–27 september, som har kontaktats och uppmanats att söka vård vid symtom.

Vad som ligger bakom utbrottet är okänt. Enligt Lovisa Grimsell skickades proverna in i onsdags och väntas ta tre till sju dagar att analysera.

– Vi går igenom alla anmälningar som vi har fått in för att kartlägga och se mönster och samarbetar med Smittskydd Stockholm.

Ett 15-tal personer i Stockholmsregionen vårdades på torsdagen på sjukhus med misstänkt listeriainfektion efter att ha ätit på restaurangen. Ett tiotal personer i Uppsala, samt flera i Örebro, Kronoberg och Västra Götaland har också behövt söka vård.

FHM ska analysera

På torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att man kopplats in för att samordna mellan regionerna. Myndigheten kommer också analysera om de bakterier som hittas i utbrottet är av samma stam.

Större listeriautbrott i Sverige är ovanliga, men har tidigare kunnat kopplas till produktion av ett visst livsmedel, exempelvis en kallskuren vara som kontaminerats och som sedan sålts över landet.

– Det är det som är lite speciellt med det här utbrottet och lite oroväckande, att det är så många individer som har insjuknat på kort tid, säger tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård.

Viktigt att hitta källa

Han betonar att det är viktigt att gå till botten med var smittan kommer ifrån.

– Generellt vid alla födoämnesutbrott att är det väldigt viktigt att försöka hitta smittkällan, så att man undviker att få nya fall. Finns det kontaminerad eller infekterad mat någonstans finns det en risk innan man har destruerat den.

Myndigheten har dock inga indikationer på att så är fallet.