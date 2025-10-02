Listeriautbrottet på Coco & Carmen: Det här har hänt

Ett stort listeriautbrott kopplas till restaurangen Coco & Carmen. Här är allt du vill veta om det som hänt på lyxkrogen i Stockholm.

Coco & Carmen på Östermalm i Stockholm har stängt i en vecka efter att ett stort antal gäster insjuknat i listeriasepsis efter att ha ätit på krogen.

Det var under helgen 25 till 27 september som de drabbade besökte restaurangen, med samma ägare som Punk Royal, och åt en avsmakningsmeny.

De som insjuknat har drabbats av feber, diarré, kräkningar, och minst ett tjugotal har fått uppsöka sjukhus.

Listeriautbrottet på Coco & Carmen

Nyheter24 sammanfattar det som har hänt.

Annons

Coco & Carmen, vars fasad håller på att renoveras. Foto: Anders Wiklund/TT

Hur många uppges ha fått listeria efter besök på Coco & Carmen?

Stockholm stad har fått in 75 anmälningar om matförgiftning sedan i lördags, enligt uppgifter till Nyheter24 från Miljöförvaltningen.

Ett 20-tal personer har vårdats på sjukhus i Stockholm efter att ha ätit på Coco & Carmen. Ingen våras på intensiven.

– Gäster från restaurangen med nu pågående symtom som feber, kräkningar, diarré rekommenderas uppsöka akutmottagning på sjukhus för bedömning, säger Andreas Jacks, biträdande smittskyddsläkare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Även i Uppsala har tio personer sökt vård efter att ha drabbats av feber och magsjuka sedan de besökt krogen. Tre av dessa har blivit inlagda. Även i Örebro har tre personer behövt uppsöka vård, skriver Aftonbladet.

Hur många har drabbats av sepsis efter besök på Coco & Carmen?

Just nu är det tre personer som drabbats av sepsis efter att ha ätit på restaurangen.

Annons

Gästerna blev sjuka efter avsmakningsmeny på Coco & Carmen

Gästerna som blev sjuka åt en avsmakningsmeny eller en vegetarisk avsmakningsmeny som kostade 795 kronor. Det här serverades:



Vildsvinsconsommé

Kalvschnitzel med lingon och Grebbestadsansjovis

Persiljerot med färskost, Kalixlöjrom och rökt renhjärta

Regnbåge med smetana, lökrelish och absinthé

Crème royal, blåmusslor, shiitakesvamp och selleri

Ostron

Vaktellår med rabarber och pepparrot

Rödräka med kiwi, gurka och kumbo

Nybakat varmt bröd med gott smör

Dumplings à la champignon med picklad vit sparris och sherrysmörgås

Croque monsieur anno 2020, havgys, belper knolle och périgord tryffel

Svensk gris med lök, ärtor och curry

Äpplesorbet med pomelo och buskkrasse

Vaniljglass med rabarber och spansk körvel

Godis – punschglaserade madeleinekakor, espresso semifreddo, bakad choklad, geléhallon, passionsfrukt

Det här är listeria

Listeriainfektion orsakas av en bakterie som är vanligt förekommande i vår omgivning - i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. Listeria smittar via livsmedel där bakterien kunnat tillväxa på grund av gynnsamma omständigheter, till exempel långvarig förvaring i kyla. Smitta mellan människor är mycket ovanlig, men kan ske från mor till barn under graviditet, skriver Region Stockholm.

Annons

Sjukdomens inkubationstid (tiden från det man smittas till man blir sjuk) kan variera från något dygn till tre veckor. Sjukdomen kan ge symtom som vid magsjuka (feber, diarré, illamående, kräkningar) och ibland allvarligare symtom i form av blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation. De flesta som smittas blir inte allvarligt sjuka. Gravida och personer med nedsatt immunförsvar på grund av vissa sjukdomar, medicinska behandlingar eller hög ålder löper större risk att insjukna. Det finns effektiv behandling och prognosen är oftast god.

Coco & Carmen på Banérgatan i Stockholm 2019. Foto: Tomas Oneborg/TT

Vem äger Coco Carmen?

Coco Carmen ägs av teamet bakom Punk Royale. En av delägarna är Joakim Almquist.

Varför stängde Coco Carmen?

Efter ett listeriautbrott, håller Coco & Carmen stängt i en vecka.

Annons

"Vi har fått in rapporter gällande matförgiftning på Coco & Carmen under en isolerad tidsperiod, torsdag-lördag 25-27 september. Vi tar det här på största allvar och då våra gästers välmående är vår högsta prioritet har vi på eget initiativ stängt restaurangen tillsvidare samt startat en utredning för att få klarhet i var eller hur detta kan ha kommit in hos oss.", skriver restaurangen på sin hemsida

Vad ligger bakom listeriautbrottet?