Expert: Fler krogar kan vara drabbade av listeria

Personer runt om i Sverige som ätit på den lyxiga Östermalmskrogen Coco & Carmen har drabbats av listeria.

I Stockholm har ett 20-tal personer sedan i onsdags behövt vårdas på sjukhus efter listeriautbrottet. Även i Uppsala, Örebro, Falun och Kronoberg har personer sökt vård efter att ha besökt restaurangen. Minst tre matgäster har drabbats av sepsis till följd av listeria.

Flera smittade av listeria – åt Coco & Carmens avsmakningsmeny

Samtliga drabbade ska ha ätit Coco & Carmens avsmakningsmeny eller vegetariska avsmakningsmeny. Exakt vad bland de 14 rätterna som ska ha innehållit bakterien listeria är oklart.

Enligt Folkhälsomyndigheten rapporteras omkring 100 fall av listeria årligen i Sverige. Sedan i lördags har minst 70 anmälningar om matförgiftning kopplat till Coco & Carmen inkommit till Stockholm stads livsmedelskontroll.

Enligt Jörgen Johansson, professor i molekylär mikrobiologi vid Umeå universitet, är det mycket som sticker ut med matförgiftningarna på Coco & Carmen.

– För det första är det så många personer som blivit infekterade. Att det inträffar så många fall på en eller ett par dagar, gör det det hela väldigt ovanligt, säger han till Svenska Dagbladet.

Det är ovanligt att människor som smittas av listeria får allvarliga symtom, men riskgrupper riskerar att drabbas av sepsis eller hjärnhinneinflammation.

Flera personer som besökt lyxkrogen Coco & Carmen har drabbats av listeria. Foto: Anders Wiklund/TT

Fler krogar kan vara drabbade av listeria

Johansson utesluter inte att fler krogar kan vara drabbade av listeria. Enligt honom är det troligt att maten varit kontaminerad redan när den kom från leverantören.

– Det är därför viktigt att man fort tar reda på vilket livsmedel i den här avsmakningsmenyn som hade listeriabakterier. Om det exempelvis är en opastöriserad dessertost så kan ju den hypotetiskt även levereras till andra restauranger och skapa samma problem där, säger han.

Johansson poängterar även att det är svårt för en restaurang att veta om en produkt har listeria, då bakterien inte går att se med blotta ögat. Han betonar däremot att man generellt sätt inte behöver vara orolig för att gå på restaurang, då risken att smittas är liten.