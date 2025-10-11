Nyheter24
Två män anhållna efter explosion i Västerbotten

Publicerad: 11 okt. 2025, kl. 13:03
Uppdaterad: 11 okt. 2025, kl. 13:32
Brottsplatsen är avspärrad för att undersökas av polisens tekniker. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

En kraftig explosion skakade Vännäs på fredagskvällen och en ung man skadades.

TT Nyhetsbyrån,
Pernilla Albinsson
Nyhetsreporter

Polisen

Två män har anhållits efter en explosion i Vännäs i Västerbotten under fredagskvällen, uppger polisen.

Det var vid 22-tiden som polisen larmades om att en man, som är i 20-årsåldern, hade skadats vid en explosion.

Vad som har exploderat är inte klarlagt, men mannen fördes till sjukhus och frihetsberövas senare. Han misstänks bland annat för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Senare under natten frihetsberövas även en annan man, misstänkt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

Efter förhör blir båda männen anhållna.

Brottsplatsen har spärrats av och ska undersökas. Enligt polisen finns det inget som tyder på att explosionen var riktad mot någon person.

