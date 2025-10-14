300 000 drabbade av stor läcka av personuppgifter

Vision har drabbats av en omfattande läcka, uppger fackförbundet på sin sajt. Uppgifter om nära 300 000 personer har läckt.

”Vision har upptäckt att en funktion i medlemsansökan på Vision.se har utnyttjats för att matcha ett stort antal personnummer med adressuppgifter”, skriver facket på sin hemsida.

Ingen information om medlemskap har röjts.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Vill inte spekulera"

— Vi vill inte spekulera i vad om hänt eller på vilket sätt det gått till. Vi har anmält händelsen till Integritetskyddsmyndigheten, säger Caroline Cederquist, presschef på Vision, till Aftonbladet.