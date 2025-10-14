Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Aftonbladet

300 000 drabbade av stor läcka av personuppgifter

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 21:56
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 22:23
Läcka.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vision har drabbats av en omfattande läcka, uppger fackförbundet på sin sajt. Uppgifter om nära 300 000 personer har läckt.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Aftonbladet

”Vision har upptäckt att en funktion i medlemsansökan på Vision.se har utnyttjats för att matcha ett stort antal personnummer med adressuppgifter”, skriver facket på sin hemsida.

Ingen information om medlemskap har röjts.

LÄS MER: Snart blir det dyrare att parkera – efter nya momsregler

Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Vill inte spekulera"

— Vi vill inte spekulera i vad om hänt eller på vilket sätt det gått till. Vi har anmält händelsen till Integritetskyddsmyndigheten, säger Caroline Cederquist, presschef på Vision, till Aftonbladet.

Vision har skickat ett informationsbrev till de berörda där de uppmanas att vara uppmärksamma eftersom det finns risk för att uppgifterna används för bedrägeriförsök.

