300 000 drabbade av stor läcka av personuppgifter

”Vision har upptäckt att en funktion i medlemsansökan på Vision.se har utnyttjats för att matcha ett stort antal personnummer med adressuppgifter”, skriver facket på sin hemsida.
Ingen information om medlemskap har röjts.
"Vill inte spekulera"
— Vi vill inte spekulera i vad om hänt eller på vilket sätt det gått till. Vi har anmält händelsen till Integritetskyddsmyndigheten, säger Caroline Cederquist, presschef på Vision, till Aftonbladet.
Vision har skickat ett informationsbrev till de berörda där de uppmanas att vara uppmärksamma eftersom det finns risk för att uppgifterna används för bedrägeriförsök.