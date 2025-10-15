Bilist i krock med älg

Det var vid 06.31 som larmet kom till polisen om att en bilist kolliderat med en älg på länsväg 805 i Skråmträsk sydväst om Skellelfteå.
I bilen färdades en person, som förts till sjukhus med ambulans.
Efter olyckan sprang älgen iväg.
– Vi kallar ut eftersöksjägare och för att spåra och se om man kan hitta vart den tagit vägen, och om den är spårad, säger polisens presstalesperson.
Vägen har stängts av i samband med olyckan.
Under 2025 har 1 553 trafikolyckor med älg inrapporterats, enligt statistik från Naturvårdsverket.
