Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Trafikolycka

Bilist i krock med älg

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 08:02
Uppdaterad: 15 okt. 2025, kl. 08:05
Ambulans och trafikskylt
Arkivbilder. Foto: Johan Nilsson/TT

En bilförare har krockat med en älg i Skellefteå.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Trafikolycka, Skelleftea

Det var vid 06.31 som larmet kom till polisen om att en bilist kolliderat med en älg på länsväg 805 i Skråmträsk sydväst om Skellelfteå. 

I bilen färdades en person, som förts till sjukhus med ambulans. 

Efter olyckan sprang älgen iväg. 

– Vi kallar ut eftersöksjägare och för att spåra och se om man kan hitta vart den tagit vägen, och om den är spårad, säger polisens presstalesperson. 

Vägen har stängts av i samband med olyckan. 

Under 2025 har 1 553 trafikolyckor med älg inrapporterats, enligt statistik från Naturvårdsverket.

Arkivbild. Foto: Martina Holmberg / TT
Kommentarer

