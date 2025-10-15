Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Fartyg

Man död – föll överbord från fartyg utanför Skellefteå

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 13:14
Uppdaterad: 15 okt. 2025, kl. 13:25
Polisbil och helikopter.
Arkivbilder. Foto: Johan Nilsson/TT

Personen som föll överbord från ett lastfartyg utanför Skelleftehamn har hittats död.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Fartyg, Skelleftea

På tisdagen klockan 08.42 kom larmet om att en besättningsman fallit överbord från ett brittiskt lastfartyg utanför Skelleftehamn i Bottenviken. 

En stor räddningsinsats sattes igång, med båtar och helikopter. Under insatsen hittades den försvunna personens hjälm. 

Men efter två timmar avblåstes insatsen då Sjöfartsverket bedömde att hoppet. om att hitta besättningsmannen vid liv var ute. 

LÄS MER: Person har fallit överbord från fartyg – sökinsatsen avslutad

Arkivbild. Räddningshelikopter. Foto: Johan Nilsson/TT
Arkivbild. Räddningshelikopter. Foto: Johan Nilsson/TT

Man hittad död 

Vid lunchtid på onsdagen kom beskedet besättningsmannen hittats död, rapporterar Sveriges Radio. Mannen, som är från ett utomeuropeiskt land, hittades av polisens dykare.

Händelsen utreds nu som misstänkt arbetsmiljöbrott. 

– Nu ska vi ta reda på vad som hänt egentligen och förutsättningen för olyckan. Det kommer göras en brottplatsundersökning och göras förhör, säger Märta Warg, åklagare vid riksenheten för miljö och arbetsmiljömål.

