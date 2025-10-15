Personen som föll överbord från ett lastfartyg utanför Skelleftehamn har hittats död.

På tisdagen klockan 08.42 kom larmet om att en besättningsman fallit överbord från ett brittiskt lastfartyg utanför Skelleftehamn i Bottenviken.

En stor räddningsinsats sattes igång, med båtar och helikopter. Under insatsen hittades den försvunna personens hjälm.

Men efter två timmar avblåstes insatsen då Sjöfartsverket bedömde att hoppet. om att hitta besättningsmannen vid liv var ute.

Arkivbild. Räddningshelikopter. Foto: Johan Nilsson/TT

Man hittad död

Vid lunchtid på onsdagen kom beskedet besättningsmannen hittats död, rapporterar Sveriges Radio. Mannen, som är från ett utomeuropeiskt land, hittades av polisens dykare.

Händelsen utreds nu som misstänkt arbetsmiljöbrott.