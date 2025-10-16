Ett norskt fartyg lastat med timmer har fastnat under Svinesundsbron på gränsen mellan Sverige och Norge, skriver Göteborgs-Posten.

Larmet inkom vid halv tre på natten mot torsdagen, men fartyget ska ha gått på grund redan vid 01-tiden. Enligt Kustbevakningen har ingen person kommit till skada.

Ingen olja har läckt ut i vattnet och fartyget tar inte in vatten.

Oklart hur länge fartyget kommer sitta fast

GP skriver att fartyget, som går mellan norska hamnar, är 90 meter långt och 14 meter brett.

Det finns ingen prognos för hur länge det kan komma att sitta fast.