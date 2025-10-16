Nyheter24
Fartyg på grund under Svinesundsbron

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 06:45
Uppdaterad: 16 okt. 2025, kl. 07:32
Fartyg har fastnat under bro mellan Sverige och Norge. Arkivbild. Foto: Berit Roald/TT/Fredrik Sandberg/TT

Ett norskt fartyg lastat med timmer har fastnat under Svinesundsbron på gränsen mellan Sverige och Norge, skriver Göteborgs-Posten.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Sverige

Larmet inkom vid halv tre på natten mot torsdagen, men fartyget ska ha gått på grund redan vid 01-tiden. Enligt Kustbevakningen har ingen person kommit till skada. 

Ingen olja har läckt ut i vattnet och fartyget tar inte in vatten.

Oklart hur länge fartyget kommer sitta fast 

GP skriver att fartyget, som går mellan norska hamnar, är 90 meter långt och 14 meter brett.

Det finns ingen prognos för hur länge det kan komma att sitta fast.

— När det handlar om såhär stora fartyg brukar man vilja vänta tills det är ljust. Man kan inte ta loss när det är mörkt, säger Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, till GP.

