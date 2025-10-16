Svenska hotellet får Michelin key – första i Norden

Ett av Stockholms alla lyxhotell har blivit det första i Norden att få den prestigefyllda utmärkelsen Michelin Key i The Michelin Guide 2025.

Bank Hotel i Stockholm är ett exklusivt boutiquehotell som ligger i en tidigare bankbyggnad från tidigt 1900-tal. Hotellet är både personligt och modernt inrett och många av rummen har både dusch och badkar och några sviter har även en jacuzzi.

Bank Hotel har fått utmärkelsen Michelin Key i The Michelin Guide 2025. Det betyder att det svenska hotellet är det första i Norden att få ta emot den denna internationellt prestigefyllda utmärkelse.

Första hotellet i Norden att få utmärkelsen Michelin Key

Michelin Key delas ut till hotell som håller en genomgående hög kvalitet, erbjuder något utöver det vanliga och där personlighet och en koppling till platsen samverkar.

Utmärkelsen är skapad just för att lyfta fram hotell, precis på samma sätt som The Michelin Guide lyft fram restauranger i över hundra år.

– Norden har ett starkt och mångsidigt hotellutbud. Det är glädjande att The Michelin Guide nu inkluderar hotell från regionen i sin selektion. Att Bank Hotel är med i det första urvalet är något vi är stolta över, säger Bemnet Werede, hotellchef på Bank Hotel i ett pressmeddelande.

