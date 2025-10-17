Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är gravid, skriver hon i ett inlägg på Instagram.
På grund av grvidigteten kommer hon inte åka till klimattoppmötet COP30 i Belém i Brasilien i november, något som beslutats på inrådan av hennes barnmorska.
Romina Pourmokhtari: "Jag längtar så mycket"
"Jag och min man är också glada över att berätta att vi väntar barn. Om allt går som det ska blir vi tre i familjen lagom till vårens knoppar börjar brista. På inrådan av min barnmorska kommer jag därför inte åka till Belem i Brasilien för FN:s klimatmöte. Sverige kommer att ha stark representation på plats och jag kommer att delta fullt ut i alla förberedelser av EU:s förhandlingar. Jag känner stor tacksamhet över att leva i ett land där jag som statsråd kan få barn och få vara föräldraledig en tid efter födseln.", skriver Pourmokhtari i sitt Instagraminlägg och fortsätter:
"Jag längtar så mycket till att få träffa det lilla livet och till att sen få göra valrörelse med mitt kära parti."