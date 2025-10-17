Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Politik

Romina Pourmokhtari (L) bebislycka – är gravid: "Längtar"

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 10:36
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 11:17
Romina Pourmokhtari.
Romina Pourmokhtari (L) bebislycka – är gravid: "Längtar så mycket". Foto: Jonas Ekströmer/TT/Caisa Rasmussen/TT

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är gravid och väntar tillökning till våren.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Politik, Romina Pourmokhtari, Liberalerna

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är gravid, skriver hon i ett inlägg på Instagram. 

På grund av grvidigteten kommer hon inte åka till klimattoppmötet COP30 i Belém i Brasilien i november, något som beslutats på inrådan av hennes barnmorska.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Romina Pourmokhtari: "Jag längtar så mycket"

"Jag och min man är också glada över att berätta att vi väntar barn. Om allt går som det ska blir vi tre i familjen lagom till vårens knoppar börjar brista. På inrådan av min barnmorska kommer jag därför inte åka till Belem i Brasilien för FN:s klimatmöte. Sverige kommer att ha stark representation på plats och jag kommer att delta fullt ut i alla förberedelser av EU:s förhandlingar. Jag känner stor tacksamhet över att leva i ett land där jag som statsråd kan få barn och få vara föräldraledig en tid efter födseln.", skriver Pourmokhtari i sitt Instagraminlägg och fortsätter:

"Jag längtar så mycket till att få träffa det lilla livet och till att sen få göra valrörelse med mitt kära parti."

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:22
Nyheter
/ Inrikes

Strömmer: Krävs tryck från både polis och politik

Idag
11:57
Nyheter
/ Inrikes

Uppgifter: Jättebeslag av kokain i Skåne

Idag
11:35
Sport

Jonna Sundlings enorma pengaregn – kan tjäna 275 000 kronor

Idag
10:53
Nyheter
/ Inrikes

Polisen: Har Mexiko att tacka för gripandet

Idag
10:36
Nyheter
/ Inrikes

Romina Pourmokhtari (L) bebislycka – är gravid: "Längtar"

Idag
10:31
Nyheter
/ Inrikes

24-åring häktad för mordet på Momika

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons