Romina Pourmokhtari: "Jag längtar så mycket"

"Jag och min man är också glada över att berätta att vi väntar barn. Om allt går som det ska blir vi tre i familjen lagom till vårens knoppar börjar brista. På inrådan av min barnmorska kommer jag därför inte åka till Belem i Brasilien för FN:s klimatmöte. Sverige kommer att ha stark representation på plats och jag kommer att delta fullt ut i alla förberedelser av EU:s förhandlingar. Jag känner stor tacksamhet över att leva i ett land där jag som statsråd kan få barn och få vara föräldraledig en tid efter födseln.", skriver Pourmokhtari i sitt Instagraminlägg och fortsätter:

