Flera tonårsflickor fördes till sjukhus efter att ha druckit misstänkt giftig sprit som köpts via en "vodkabil" i Vallentuna.

Flera flickor i 15-årsåldern fick föras till sjukhus på fredagen efter att ha druckit sprit som kan ha innehållit det giftiga ämnet isopropanol, skriver polisen på sin hemsida. Händelsen ska ha inträffat i samband med en fest i Vallentuna utanför Stockholm.

Två av flickorna var medvetslösa då de åkte till sjukhus.

Foto: Johan Nilsson/TT

Spriten köptes från en "vodkabil"

Under natten fick polisen fler anmälningar där ”mycket unga personer” har fått åka till sjukhus efter att ha druckit sprit som de köpt från en vodkabil.

”Spriten hade köpts i en så kallad vodkabil som man hade skapat kontakt med via Snapchat”, skriver polisen.



I samband med provtagningen har man i flera fall fått indikationer på att spriten innehållit isopropanol, enligt polisen.