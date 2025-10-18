Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Klara Hammarström

Mamman Anna Hammarströms svar på kritiken mot ”Kissekatt”

Publicerad: 18 okt. 2025, kl. 16:08
Uppdaterad: 18 okt. 2025, kl. 16:10
Foto: Anders Wiklund/TT & ROBIN HALDERT/TT

En ny låt av Klara Hammarströms nioåriga lillasyster har väckt debatt på sociala medier. Texten i barnlåten "Kissekatt" tolkas av vissa som olämplig – något familjen nu bemöter.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Klara Hammarström, Barn, Musik

Just nu florerar Klara Hammarströms nioåriga systers låt "Kissekatt" runt på sociala medier och en viss låtrad har väckt starka reaktioner: 

"Om du kommer hit i natt kan du få klappa – kissekatt".

Låten har fått stor uppmärksamhet där flera har ifrågasatt budskapet och språkbruket. Många kommentarer på bland annat TikTok handlar om hur folk tolkar låten som sexuell och olämplig för barn

FOTO: Linn Cathrin Olsen/NTB/TT

Anna Hammarströms svar på debatten

Mamman, Anna Hammarström kommenterar nu debatten i ett uttalande till Expressen

– I mina ögon är en kissekatt en katt. För mig är det här en barnlåt där hon sjunger om sin katt. Jag har inte så mycket mer att tillägga, säger Anna Hammarström.

Hon fortsätter: 

– Hon och hennes kompisar har dansat till den här låten hemma ända sedan de hörde den för första gången. Hon blev jätteglad när hon fick möjlighet att sjunga den.

Kommentarer

