Därför missar Klara Hammarströms pojkvän Melodifestivalen

Den 1 februari 2025 gick den första deltävlingen av Melodifestivalen av stapeln i Luleå. John Lundvik och Maja Ivarsson tog sig direkt till final, medan Meira Omar knep finalkvals-platsen.

Och den 8 februari är det dags för den andra deltävlingen i Göteborg och de som slåss finalplatserna är Schlagerz, Nomi Tales, Kaliffa, Erik Segerstedt, Fredrik Lundman och Klara Hammarström.

Klara Hammarström tävlar i Melodifestivalen 2025

För Klara Hammarström är det långt ifrån första gången som hon tävlar i Melodifestivalen. Det är nämligen den fjärde gången som hon är med SVT:s sångtävling. 2020 ställde hon upp med låten “Nobody”, och 2021 med bidraget “Beat of Broken Hearts”. 2022 tävlade hon med “Run to the Hills”.

Den här gången tävlar Klara med låten “On and On and On” som är skriven av Peter Boström, Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker, Thomas G:son, Jimmy Jansson, Dino Medanhodzic och artisten själv.

Klara Hammarström med bidraget ”On and on and on” på scen under torsdagens repetitioner. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Klara Hammarström har elva syskon

Melodifestivalen 2022 blev en dyr historia för Klara Hammarström. För att kunna ha hela familjen i publiken fick hon betala svindlande 18 000 i biljettkostnader, enligt Aftonbladet. Anledningen? Artisten kommer från en minst sagt stor familj, och att ha dem alla i hejarklacken blev inget billigt kalas.

Syskonskaran Hammarström består av trillingarna Mathilda, Amanda och Lukas, tvillingarna Selma och Klara, samt Ingemar, Julian, Ellen, Adam, Annabel, Florian och Rosa.

Klara Hammarström om pojkvännen Alexander Holtz

Nyheter24 träffade Klara Hammarström på QX-galan, och hon berättade då om känslorna inför lördagens deltävling.

Hur är nerverna inför lördag?

– Min mage bara bubblar. Jag känner att jag har väntat så länge på det här nu. Så nu är jag bara redo att gå upp på den här scenen och känna nerverna på riktigt. Jag kan inte riktigt säga hur jag mår förrän jag kommer dit.

Vad kan du avslöja om din outfit?

– Det jag kan avslöja är att vi kommer att gå i ljus färgton i alla fall. Vi kommer att ha ljust på oss i år. Jag har ju tidigare haft silver, rött, grönt, alla möjliga färger. Det kommer också vara 3D-print inblandat.

Klara Hammarström anländer till QX-galan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vilka i familjen kommer att sitta i publiken?

– Det är mamma, pappa, Amanda, Mathilda, Selma, Ingemar, Julian, Annabel, Florian, Rosa, Ester, Gustav. Hela familjen, alla kommer vara där!

Men det är en person som inte kommer sitta i publiken, och det är Klara Hammarströms pojkvän Alexander Holtz.

– Nej tyvärr, han kommer inte att komma. Han bor borta i USA och han förblir där. Han har fullt upp med sina matcher som han inte kan ta sig ifrån. Jag hade jag önskat att jag kunde plocka hem honom, men det kan jag inte, sa Klara Hammarström till Nyheter24 i november 2024.

Och det verkar som att läget kvarstår även när Melodifestivalen bara är dagar borta.

Kommer ni kunna facetimea på lördag?

– Ja, men det kommer jag. Han kommer faktiskt att befinna sig i Boston dagen till ära. Och det betyder att det är bara sex timmars tidsskillnad, annars brukar det vara nio. Och klockan kommer vara typ två så han kommer faktiskt sitta uppbunkrad med popcorn.

Kan man rösta från USA?

– Jag frågade honom: “Har du laddat ner appen? Har du laddat ner hjärtappen?!” Han bara: “Ja, det kommer gå”.

