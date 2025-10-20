Försäkringskassan kan granska dig i höst – risk för fängelse

Försäkringskassan meddelar att man nu kommer införa extra kontroller gentemot en grupp individer, nämligen föräldrar som vårdar sjukt barn.

Så här i hösttider kan det förekomma extra kontroller av Försäkringskassan, det meddelar myndigheten på den egna hemsidan. Man uppger att man just nu gör extra många kontroller av vab, vård av barn.

”De flesta gör rätt när de ansöker om vab, men det finns föräldrar som medvetet lämnar felaktiga uppgifter. Var noga med att lämna korrekta uppgifter när du ansöker om vab”, skriver de.

Försäkringskassan kan granska dig – hittas felaktigheter riskerar du fängelse

Som ansvarig myndighet för att handlägga olika typer av ersättningar och bidrag kan de då och då välja att göra extra punktinsatser för att komma åt bidragsfusk – både före och efter utbetalning.

”Om vi upptäcker att vi har fått fel uppgifter, eller att de inte har uppdaterats, så utreder vi det. Om vi efter utredning misstänker bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Straffet för ett sådant brott kan bli allt från böter till två års fängelse”, skriver de på hemsidan.

Foto: Tove Eriksson/TT

Försäkringskassan: Gör detta för att inte få återkrav

För att du ska ha rätt förutsättningar till att göra rätt och lämna korrekta uppgifter har Försäkringskassan tagit fram en checklista för dig att följa. Då det är mycket att håll koll på när du vabbar så är det viktigt att det blir rätt från början så att du ska slippa bli återbetalningsskyldig, eller ännu värre.

Innan du signerar och skickar in din ansökan ska du: