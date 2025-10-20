Pensionen höjs 2026 – så mycket mer blir det

Många pensionärer kan glädjas över att pensionen höjs 2026, det meddelar nu Pensionsmyndigheten.

På måndagsmorgonen lät Pensionsmyndigheten meddela något som förmodligen tas emot med glädje av landets seniorer. Inkomstpensionen ökar nämligen nästa år, 2026. I ett pressmeddelande redogör myndigheten att man redovisat detta till regeringen, och höjningen väntas landa på 1,9 procent – med start från och med januari 2026.

Inkomst- och garantipension höjs 2026

Att inkomstpensionen höjs är inte det enda som sker. Även garantipensionen, som följer prisutvecklingen i samhället, ökar den också. Den stiger med 0,7 procent 2026.

”Många pensionärer har en blandning av inkomst- och garantipension och behöver därför vänta till januari 2026 för att få veta exakt belopp”, skriver de i pressmeddelandet.

"För många består pensionen av flera olika delar"

Från och med inleds arbetet med att skicka ut pensionsbeskeden i vilket det framgår exakt hur mycket det kommer handla om för dig. Således kan myndigheten ännu inte svara på några frågor om pensionens storlek 2026 för den enskilda individen. Den ivrige kan från och med januari 2026 logga in på ”Mina sidor” på Pensionsmyndighetens hemsida för att ta reda på den exakta summan.

– För många består pensionen av flera olika delar och därför kan vi inte säga något om de exakta pensionsbeloppen förrän en bit in på 2026. Det är alltså ingen idé att ringa oss om detta ännu. Men vi kan berätta att inkomstpensionen, som följer inkomstutvecklingen i samhället, ökar med 1,9 procent efter årsskiftet, säger Kristian Seth som är analyschef på Pensionsmyndigheten.

Så mycket stiger prisbas- och inkomstbasbeloppet med 2026

Basbeloppen 2026 kommer att justeras enligt följande: