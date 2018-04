Tim Bergling mer känd som artisten Avicii hittades under fredagen död. Han påträffades död under fredag eftermiddag medan han befann sig i Muscat, Oman, uppger DN.

– Det är med stor sorg vi måste meddela att Tim Bergling, känd under artistnamnet Avicii, är död. Han befann sig i Muscat, Oman och påträffades död under fredag eftermiddag lokal tid.

Skriver Tim Berglings presskontakt Ebba Lindqvist.

– Familjen är förkrossad och vi ber er att visa hänsyn och lämna dem ifred i denna svåra tid. Inga fler uttalanden kommer att göras.

Led av hälsoproblem

Det var sedan tidigare allmänt känt att Tim Bergling hade, av en konsekvens av sin livstil haft problem med sin hälsa. 2014 så skrevs han in på sjukhus där han fick operera både sin gallblåsa och blindtarm.

Sen efter år av intensivt turnerande så valde till slut Tim Bergling 2016 att lägga det på is.

– Mina val och min karriär har aldrig drivits av materiella saker, även om jag är tacksam för alla möjligheter och den bekvämligheter min succé har gett mig. Jag vet att jag är välsignad som har möjlighet att resa världen runt och uppträda, men jag har för lite tid till ett liv som en vanlig person bakom artisten, skrev Avicii då.

Slog igenom stort



Avicii blev snabbt en superstjärna inom House och EDM-scenen och har rankats högt upp i rankingen över världens bästa DJ's och musikproducenter. Med sin musik så turnerade Avicii över hela världen och spelade med flera andra världsartister.



2011 så släppte Avicii låten Levels som tog världen med storm och resten är vad vi säger historia. Han släppte 2013 sitt första album "True" som innehöll flera hits som spred sig över hela världen. Några av hans största hits är Wake Me Up, Waiting for Love, Hey Brother och Levels.

Beskedet väcker starka känslor

Statsminister Stefan Löfven skriver såhär i ett instagraminlägg:





– Jag har nåtts av det sorgliga beskedet att Tim Bergling mer känd som Avicii, har gått bort. Han var ett av Sveriges största musikunder i modern tid. Jag tänker på hans närmaste, familj och vänner.

– Så otroligt sorgligt när människor går bort alldeles för tidigt. Avicii var en av de i särklass största svenskarna på världsscenen det senaste decenniet. Många är vi som gymmat, dansat och haft kul till Wake me up, Waiting for love och många fler. Vila i frid, Tim Bergling, skriver Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, på Twitter.

– Några av de bästa minnena i mitt liv har jag haft till Aviciis musik. Vila i frid du magiska människa, skriver Daniel Paris på Twitter.

Tim Bergling blev 28 år gammal.



Artikeln uppdateras.