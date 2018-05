Theo, 7, och hans storebror Jesper hade sett fram emot resan till vattenlandet The Reef i Fredrikshamn, Danmark, i flera månader. Det skulle bli en resa för att fira in sommarlovet år 2014 och Theo övade på att hålla andan under vattnet i badkaret hemma.

De anlände till vattenlandet och hoppade i.

– Jag tappade bort Theo och jag visste inte var han fanns, säger storebror Jesper i programmet Sofias änglar.

Bröderna lekte vid en klättervägg när de kom bort från varandra. En pojke och hans pappa såg Theo i vattnet och förstod att något inte stod rätt till. De drog in Theo till den konstgjorda stranden vid bassängen. Theo var livlös och fördes akut till sjukhus.

– Varför var det just han som var tvungen att hamna på botten av bassängen, varför kunde inte jag vara en bättre storebror och hålla ögonen på honom så han inte försvann, säger Jesper i programmet.

Efter tre dagar på sjukhuset tvingades familjen att ta farväl. Mamma Ellinor sa godnatt till Theo och försökte få lite sömn själv, men det var omöjligt. Hon gick tillbaka in till Theo och trots att inget hade förändrats i rummet förstod hon att det var slut.

– Jag la handen på hans ben, och så sa jag att det är okej att släppa, berättar Ellinor i programmet.

Efter olyckan och tragedin bodde familjen kvar i sitt hus i några månader. Men till slut orkade inte Ellinor med grannarnas reaktioner och de flyttade. Tyvärr visade det sig att det nya huset dolde en mängd skador som familjen inte hade ork att ta itu med. Därför får de nu hjälp av Sofias änglar att färdigställa huset så de kan bearbeta sorgen i lugn och ro.

