Hårdare tag mot fuskare på körkortsprovet – riskerar polisanmälan

För att få godkänt på teoriprovet måste man ha minst 52 rätt av 65 möjliga om du vill ta AM, A, B -körkort. Enligt Berit Johansson som är förbundsordförande på Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR har fusket under provskrivningen pågått under lång tid och blivit mer och mer avancerat, rapporterar24Helsingborg.se



– Man använder kameror och grejer, en liten sak som inte är större än en knapp och genom att provet syns genom kameran kan en andra part utanför provsalen delge korrekta svar till den som gör provet, säger hon till Lokaltidningen.



Därför inför Trafikverket nu ett tydligare intyg för att råda bot på fuskandet. I dagsläget finns det ingen brottsrubricering mot att fuska på ett körkortsprov, men genom det nya intyget kan ändra detta.

För med ett påskrivet intyg kan man upprätta en polisanmälan mot den som fuskar för osant intygande. Tidigare har en person som fuskat dessutom själv enkelt kunnat boka om sin tid för en ny provskrivning. Även detta ändras nu och framöver måste den som fuskat bli kontaktad av Trafikverket, och de tilldelar personen ett nytt provtillfälle.

– Det här är ytterligare ett välkommet steg för att främja trafiksäkerheten, säger Berit Johansson.



Detta är en i raden av åtgärder som gjorts för att stävja fusket kring körkortsprovet. För tre år sedan skapade man ett nytt kunskapsprov där frågorna slumpas. Dessutom kommer även mobiltelefoner att förbjudas när kunskapsprovet skrivs.

