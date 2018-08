Så här firar du kräftskiva med någon från utlandet

Kräftskivor är bland det svenskaste vi har. Och det blir så klart ännu roligare om en långväga gäst är på besök för att uppleva traditionen med "crayfish party".

Men hur förklarar man egentligen det här med konstiga svenska traditioner för någon som är på besök? Här är en snabb guide i åtta steg på hur man tar hand om sin gäst på bästa sätt.

1. Bjud på en nubbe

Eller två! Förklara hela fenomenet med snapsvisor säg något i stil med ”Before we take the aquavit we sing a little song that we call a snapsvisa. It’s a short song, often humoristic".

Obs! Om din utländske kompis inte tycker snapsen smakar så gott, bara skratta och dunka hen i ryggen. Häll upp en till.

2. Beskriv konsten att skala kräftor

Om din gäst tittar lite konstigt på kräftan, visa då tålmodigt hur man skalar kräftan och tar vara på så mycket som möjligt. Be gästen lukta på dina fingrar och skratta högt. Fira med nubbe.

3. Dekorationer och hattar

Ingen kräftskiva utan lite roliga prydnader, eller hur? Efter fjärde nubben är det perfekt läge att berätta att det faktiskt är ”an old schweddisch tradishhhon….” att spöka ut sig med en rolig hatt och hänga upp läskiga solar med ansikten i taket.

4. Bjud på en nubbe

Förklara hela fenomenet med snapsvisor säg något i stil med ”Befrr vi tar nubben we sching a lättle song we kåll a sschnapsvisa”

5. Snabbt glosförhör

Vid det här laget är det kanske ett bra tillfälle att gå igenom några bra engelska fraser:

Nu tar vi den – now take we it

Skål på dig – bowl on you

Du är min bäschta vän – you are my bescht friend

Nej, ät inte bajssträngen – No don’t eat the poopstring

Det här är västerbottenostpaj – This is väschterbtnncheesepie

Kan jag be om att få bregotten? – Can i pray if to have the spreadgood?

Om det inte passa kan du sticka! – If it don’t pass you can stick

6. Förklara det inrikespolitiska läget

Vad passar bäst på en kräftskiva!? Jo, en riktigt obekväm diskussion om politik så klart! Förklara i viskande ton för din gäst att alla andra vid bordet är dumma i huvudet och att dina åsikter är bäst. Bjud sen på en nubbe.

7. Sångstund

När din odräglige svåger drar fram den ostämda gitarren för att riva av "Jag vill ha en egen måne" förklarar du för gästen att det är tradition att skråla med det högsta man kan och sjunga fel på varannan rad. Försök förklara texten för gästen, det kommer uppskattas.

8. Bjud på en nubbe

Förklara fenomenet med snapsvisor säg något i stil med ”HEY! Dissch isch a nubbe and now we sching the schnappsvis förhelvetejävlafan...."

9. Avslutning

När ni sen pillat i er den sista efterrätten (after-righten) är det dags att förklara evig vänskap. Bli Facebook-kompis med din nya bästis och lova att höra av dig snart. Glöm sen bort allting.