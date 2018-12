Att människor runt om i världen använder nätet för att titta på så kallade porrfilmer är ingen hemlighet. Det är inte heller en hemlighet att det är en hel del svenskar som pysslar med det. Men hur ser egentligen våra "porr-vanor" ut i Sverige? Det reder Nyheter24 ut för dig.

Sedan sex år tillbaka publicerar den populära pornografiska videosajten Pornhub årligen en tillbakablick på hur deras besökares vanor har tett sig under året som de kallar för "Year in Review". Så här såg det året ut för oss i Sverige.

Detta sökte vi mest på

Det vi svenskar mest ville se på under 2018 var faktiskt, lustigt nog, andra svenskar. Söktermen "Swedish" rankade som högst på Pornhubs lista, följd av "MILF" och "lesbian".

De populäraste kategorierna

Men vilka olika kategorier var det som var mest populära i våra hus? Jo enligt statistiken så ville folk helst titta på filmer inom kategorierna analsex, lesbian, MILF, mature och threesome.

De mest populära porrskådisarna

Sajtens tillbakablick har även kartlagt vilka skådespelare vi svenskar var mest benägna att titta på under 2018. Så här följer listan:

1. Nicole Aniston

2. Mia Khalifa

3. Mia Malkova

4. Kim Kardashian

5. Madison Ivy

Sökorden som har stigit i popularitet

2018 har varit ett intressant år på många sätt och även så inom den pornografiska branschen. Vissa sökord har tappat i intresse och vissa, rätt så otippade, har stigit. De här var sökorden som steg mest i popularitet under 2018.

1. Fortnite (NY!)

2. Swedish dirty talk (348 procent)

3. Public masturbation (137 procent)

4. Big natural tits (103 procent)

5. Homemade (61 procent)

6. Swedish (34 procent)

7. Svensk (32 procent)

Intressant nog så ser vi att söktermen Fortnite tar förstaplatsen 2018. Fortnite som bekant är ett onlinespel som stigit i popularitet likt en raket under 2017 och 2018.

Minst trafik under fredagar

Statistiken visar att vi är som mest sugna att surfa in på sajten under söndagar. Kanske inte så konstigt då många av oss är lediga och har en hel del fritid. Dagen vi är minst benägna att besöka sajten är under fredagen, skriver SVT.