Uppmaning till allmänheten på Gotland: "Gå till brandstationen vid behov av 112" 147 Reaktioner

| 02/01/2019 22:15 Nyheter02/01/2019 22:15

Stormen Alfrida drog in över Sverige under tisdagskvällen och lämnade tusentals hem utan ström. På Gotland fungerar inte telefonerna som de ska och under kvällen kom en viktig uppmaning till allmänheten.

