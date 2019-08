Tonårspojke misstänks ha mördat sin vän med yxa – begärs häktad

Under fredagen rapporterades det in att en tonårspojke självmant hade ringt in till polisen och erkänt sig skyldig till ett grovt brott, något du kan läsa mer om här.

Han hade tillsammans med sin vän åkt till Rösjöbadet i Edsberg, Sollentuna. På plats misstänks han sedan ha mördat sin vän med flera yxhugg.

Den skadade pojken fick åka ambulanshelikopter till sjukhuset, men dog senare till följd av skadorna.

Nu har hans vän begärts häktad, misstänkt för mord.

Erkände sig skyldig

I det inledande förhöret erkände sig pojken skyldig till mordet.

– Vi jobbar hårt med det här och kommer hålla förhör och prata med omgivningen, förklarar polisens presstalesperson Mats Eriksson för Expressen.



Motivet är fortfarande okänt. Enligt uppgifter kommer bägge tonårspojkarna från socialt trygga familjer och ett lugnt område. Ingen av dem hade någon kriminell bakgrund.

Många chockade

Grannar och flera i området är chockade över händelsen.

– Vi reagerade när helikoptern kom flygande och så såg vi hur det lyste på höjden på andra sidan gatan. Det är förskräckligt. Jag bor mitt emot kullen där de letade. Jag såg att det lyste hela natten, berättar en boende i området.



Händelsen kommer att utredas enligt lagen om unga lagöverträdare.

Pojken har begärts häktad, rapporterar Expressen.