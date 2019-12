5 farliga saker med julen du kanske inte tänker på

Fler svenskar dör under veckorna kring årsskiftet än vid något annat månadsskifte, visar siffror som Socialstyrelsen har tagit fram för TT, enligt SVT. Här är fem faror du kanske inte tänkt på.

1. Fet mat

Att äta för mycket av julmaten kan leda till farliga sjukdomar även vara ett problem för magen och leda till olika former av obehag, som exempel illamående, uppblåsthet eller orolig mage, enligt Vesteralens Naturprodukter AS.

2. Strömming

Strömming är en del av julmaten, och den innehåller höga halter av miljögifter som dioxiner och polyklorerade bifenyler. För barn eller kvinnor som vill bli eller är gravida är det extra farligt att få i sig av dessa miljögifter, enligt Livsmedelsverket.

3. Hala vägar

Det blir många trafikolyckor under julafton och på juldagen just för att många reser och kanske inte är vana vid det hala väglaget eller om det snöar. Under november 2019 omkom 14 personer och 1 297 personer skadades i vägtrafiken, enligt Transportstyrelsen.

4. Julstress

Forskning visar att hjärtinfarkter ökar med hela 37 procent i Sverige under julafton, anledningarna kan bero på social stress, säger David Erlinge, professor i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus till Hjärt-Lungfonden.

5. Bränder

Mörkare årstider innebär ofta mys och fler tända ljus. Tänk därför på brandsäkerheten i hemmet. Det sker 40 procent fler bränder i svenska hem i december jämfört med snittet under övriga året, enligt Trygg-Hansas skadestatistik.