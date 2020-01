S-politikers bostad stormad – anhålls för människosmuggling

Det var i början av oktober som Expressen konfronterade en kommunalpolitiker i Ljungby misstänkt för människosmuggling.

Detta efter att mannen ska ha erkänt för tidningen att han erbjudit sig smuggla in personer till Sverige i utbyte mot pengar, något som fångades av reporterns dolda kamera.

I samma möte ska han ha berättat för reportern att han redan smugglat in ett stort antal människor i landet.

Under onsdagen anhölls politikern misstänkt för människosmuggling.

Stormade bostad

Efter Expressens avslöjande inledde gränspolisen en förundersökning gentemot kommunalpolitikern.

Under onsdagsmorgonen stormades mannens bostad i Ljungby av ett tiotal civilpoliser där han också greps.

– Personen är hämtad till förhör och sedermera anhållen. Misstanken är människosmuggling, säger polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford till Expressen.

Nekar till brott

Mannen ska till Expressens reporter ha påstått sig smuggla in flyktingar till Sverige för 20 000 kronor per barn och 30 000 kronor per vuxen.

Kommunalpolitikern själv har dock hela tiden nekat till anklagelserna, även om han medger att det är han på Expressens film.

Han gick ur Socialdemokraterna en dag innan Expressens avslöjande i oktober.

