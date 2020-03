Besked: Studenter får behålla CSN även om skolor stängs

Studenter kommer att få behålla sina studiemedel från CSN även om deras utbildning avstannar på grund av coronaviruset.

Det var beskedet som regeringen gav under under en presskonferens som hölls 09:45 under tisdagsförmiddagen.



– Studerande vid högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser som coronaviruset är, ska få behålla sina studiemedel för den period som de har beviljats det för, sade Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning, under pressträffen.

Gäller även studiehjälp och studiestartstödet

Hon förklarade vidare att detsamma kommer att gälla gymnasieelevers studiehjälp, och studiestartstödet som man kan få om man är arbetslös och behöver läsa in en grund- och gymnasieutbildning.

Läs även: Här är SL:s nya strikta corona-regler

Eller kanske: Beskedet från norra Italien: Det värsta kan vara över