Igår var det många som fick ett meddelande från Skatteverket om sitt slutskattebesked, åtminstone om man deklarerade digitalt senast den 31 mars utan att göra några ändringar.

Man fick också veta att pengarna skulle börja betalas ut, och Skatteverket ska senast ha betalat ut pengarna under skärtorsdagen.

Skatteverket nedringda

Men meddelandet gjorde många förvirrade och Skatteverket har nu blivit totalt nedringda. Många trodde nämligen att pengarna skulle finnas på kontot samtidigt som meddelandet om slutskatten kom.

– Utbetalningarna börjar i dag (tisdag) efter lunch, säger Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket till Dina Pengar.

"Klick inte på länken"

Samtidigt som pengarna börjar betalas ut cirkulerar det både bluff-sms och bluff-mejl. I ett sms kan man läsa att man misstänks ha brutit mot inkomstlagen och att skatteåterbäringen är satt på paus, sedan ombeds man klicka på en länk.



Ett av sms:en som cirkulerar. Bildkälla: Skatteverket

I ett mejl ombeds man klicka på en länk för att få in sina pengar på kontot.





Ett exempel på bluff-mejl. Bildkälla: Skatteverket

Skatteverkets budskap är tydligt: Klicka inte på länken.

Var försiktig

Enligt Skatteverket ska man vara mycket försiktig om man får ett mejl eller sms som ser ut att komma från Skatteverket, men som gör en misstänksam.

Man ska då inte klicka på någon länk, inte öppna bilagor, inte svara på meddelandet samt radera meddelandet.

Du ska aldrig lämna ifrån dig kreditkortsnummer eller bankkontonummer utan att använda Skatteverkets e-tjänster, skriver Dina Pengar.

Inte för sent

Har du ännu inte lämnat in din deklaration är det inte för sent ännu. Du har till den 4 maj på dig att skicka in deklarationen.