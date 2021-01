Framstående alkoholforskare från Sverige, USA, Kanada och Australien har sammanställt en litteraturöversikt utifrån 215 vetenskapliga artiklar på temat alkohol och smittspridning.

Och resultatet är tydligt – det finns ett klart samband mellan alkoholkonsumering och en ökad risk att insjukna i covid-19.

Det här händer i kroppen

Hur går det till då? Enkelt förklarat kan man säga att risken att bli sjuk i covid-19 ökar desto mer du dricker – för då kan viruset tränga in i dina celler lättare.

Nyheter24 har varit i kontakt med Johnny Mostacero, ordförande i nykterhetsorganisationen Iogt-Nto. Han hänvisar till en del av rapporten som beskriver hur alkohol ökar antalet "ACE2-receptorer" i lungorna, matsmältningssystemet och hjärtat.

Det är dessa "ingångar" som virusinfektioner fäster på – och ju fler du har, desto fler möjligheter finns det för coronaviruset att ta sig in i din kropp.

En annan faktor Mostacero hänvisar till är alkoholens påverkan på immunförsvarets vita blodkroppar. När du konsumerar alkohol sker en "hyperinflammation", eller inflammatorisk överreaktion, i immunsystemet.

Därefter minskas aktiviteten i cellerna. Det alkoholen gör är helt enkelt att både minska immunförsvaret – och öka risken för allvarliga komplikationer, genom att trigga det till överreaktion.

Lätt som en plätt, eller hur?

Foto: Pexels

"Sociala hämningar minskar"

Ytterligare en viktig faktor i riskbedömningen är att vi, i ett berusat tillstånd, får ett försämrat omdöme. Risken att slarva med restriktioner och rekommendationer stiger därmed ju mer vi dricker.

– Sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid högre konsumtion. Det påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna, säger Mostacero.

Viktigt att riskgrupper informeras

Den ökade risken att insjukna i covid-19 vid alkoholkonsumtion gäller främst äldre, överviktiga, diabetiker, rökare och personer med bakomliggande luftväg, hjärt- och kärlsjukdomar.

Sven Andreasson är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, och en av forskarna bakom rapporten. Enligt honom är det viktigt att personer i ovanstående riskgrupper informeras om de ökade riskerna.

– Myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion, säger han i ett pressmeddelande.

Riktlinjerna: så mycket kan du dricka

Nätverket Inebria har tagit fram riktlinjer för den som konsumerar alkohol, men fortfarande vill maximera sitt skydd mot covid-19.

Tillhör man nuvarande riskgrupper bör man antingen undvika alkohol helt, eller dricka minimalt. 1-2 glas i veckan är ett rekommenderat maxintag.

För den som inte tillhör riskgrupp är rekommendationen att ligga under gränsen för riskbruk. Den svenska gränsen för män går vid 14 glas i veckan, och inte mer än fyra glas per tillfälle. För kvinnor går veckogränsen vid nio glas, och max tre glas per tillfälle.

