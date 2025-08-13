Det händer med pengarna – om Svenska Spel inte hittar vinnaren

Det dröjde flera dagar innan Svenska Spel fick tag på den lyckliga Euro Jackpot-vinnaren från i fredags. Hur lång tid har man på sig att ge sig tillkänna innan pengarna "brinner inne"? Detta gäller.

En svenska vann hela 409 505 916 kronor på Eurojackpot under fredagskvällen – en summa så hög att den knappt går att greppa.

Vinsten är den tredje största svenska Eurojackpot-vinsten i historien.



"Om jag vann sådär mycket pengar, då skulle jag märka det direkt", tänker nog de flesta. Men faktum är att det inte är helt ovanligt att det tar någon dag eller två innan Svenska Spel får tag på den lycklige.

Vinnaren av 409 miljoner hittad: "Fattar ingenting"

Så var fallet även den här gången.

Det skulle dröja ända till tisdagsförmiddagen innan vinnaren gav sig tillkänna. Att Svenska Spel inte fått tag på personen tidigare berodde på att hen blockerat deras nummer.

– Jag såg att ett nummer hade försökt ringa mig flera gånger, men tänkte att det kunde vara ett spamnummer. Så jag blockerade det. Det var först när jag såg ett mail från Svenska Spel som jag började ana att något var på gång – och då ringde jag tillbaka, berättar vinnaren i ett pressmeddelande från Svenska Spel.

Vinnaren kunde knappt tro sina ögon:

– Jag fattar ingenting. Jag kan inte förstå att det är sant. Jag är helt mållös. Jag trodde aldrig att jag skulle vinna det här.

Det som händer härnäst är att Svenska Spel kommer ha ett bankmöte med vinnaren, där pengarna kommer betalas ut. Vinnaren kommer även erbjudas juridisk och ekonomisk rådgivning, enligt Svenska Spel.

Vad händer om Svenska spel inte hittar vinnare?

Men i ett scenario där Svenska Spel inte lyckas få tag på vinnaren av pengarna – vad händer då?

I söndagens sändning av Nyhetsmorgon berättar Filippa Jartén, kommunikatör på Svenska Spel, att de fortsätter ringa, skicka brev, mejla och sms:a personen.

– Skulle vi fortfarande inte få tag på personen, då får vi helt enkelt göra ett hembesök. Så på ett eller annat sätt kommer vi få tag på vinnaren.

Kan pengarna "brinna inne"?

Till Göteborgs-Posten säger Svenska Spels presstalesperson Sofia Hoden att hon själv aldrig varit med om att de inte får tag på en vinnare – men det kan dröja en vecka eller två.

På frågan om det finns en tidsgräns när pengarna "går ut", rent teoretiskt, svarar hon följande till GP: