Smittspridningen i Kiruna kommun ökar just nu explosionsartat – framförallt bland personer under 20 år. Under de senaste två dagarna har 85 nya fall av covid-19 upptäckts och smittan fortgår i samma takt väntas 298 personer vara smittade av viruset, enligt P4 Norrbotten.

I ett inlägg på Facebook delar kommunalrådet Gunnar Selberg (C) sin oro för situationen, vilken han beskriver som en "KRIS!!!".

"Jag fick dagsaktuell information av smittskyddsläkaren Anders Nystedt, läget är mycket allvarligt i Kiruna", skriver Selberg och fortsätter:

"Nu krävs det skärpning av oss alla, åtgärderna behöver inte upprepas, VI VET vad som gäller!"



Kiruna kommun tar till nya åtgärder mot smittan

Kommunen tar nu krafttag mot smittan, bland annat genom att stänga gymnasieskolorna resten av veckan.

Även kommunens grundskolor föreslås övergå till distansundervisning.