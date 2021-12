Lärare fick utbrott på elever – video sprids på sociala medier

Det var på en skola i Malmö som en lärare tröttnade på sina elever under en lektion. Det ledde till att läraren kallade eleverna i nionde-klassen för ”fucking jävla 5-åringar”.

Utbrottet spelades in då en elev spelade in en genomgång på en skoldator. Flera elever har nu fått varningar då de brutit mot skolans regler genom att spela in lektionen, då man behöver ha tillstånd från de som filmas.

Klippet har nu spridits på sociala medier av en förälder som heter Margareta Gutowska.

– Jag står för att jag spred klippet på sociala medier, säger hon till SVT.

Läraren har sagt upp sig

Margareta Gutowska menar att lärarens beteende var "oförlåtligt" och säger att hon tar elevernas parti då "ingen annan gör det".

– Jag blev jättearg, frustrerad och besviken. Oavsett hur eleverna har betett sig ska en lärare inte säga så, säger hon till SVT.



I samband med att klippet spreds på sociala medier valde läraren att säga upp sig.

"Nolltolerans"

Klassen ska ha bytt lärare inom det specifika ämnet flera gånger under en kort period.

– Ja, de är väl lite störiga. Det kastas sudd och snackas på lektionerna. Som vilka 15-åringar som helst, säger Margareta Gutowska.

Skolans rektor, Pär Jonsson, skriver i ett sms till SVT:



”Vi har nolltolerans mot kränkningar och olämpligt beteende. Detta gäller både medarbetare och elever”.