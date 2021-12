Både Luftstridsskolan och F17 Blekinge flygflottilj meddelar under morgonen att flygningarna under förmiddagen är inställda. Blekinge flygflottilj hoppas dock kunna flyga en förkortad rutt under eftermiddagen.

Foto: Johan Nilsson/TT

Då sker julgransflygningarna

Även på måndagen skulle en flygning ha skett, men fick ställas in på grund av vädret. Nu står hoppet till morgondagen den 15 december då ytterligare flygningar är planerade.

Flygningarna genomförs av Försvarsmaktens flygflottiljer, bland annat i syfte att öva formationsflygning.