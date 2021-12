Våldtog bonusdotter – får fängelse och utvisas

Under flera år var mannen, som är i 45-årsåldern, en viktig person för flickvännens dotter, som har en intellektuell funktionsnedsättning. När hon var 17 år våldtog han flickan tre gånger. Han döms därför för tre barnvåldtäkter. Mannen har också haft kontakt med en 16-årig flicka via en dejtingsajt och ska då ha ofredat henne.

Påföljden blir fängelse i två år och sex månader samt utvisning. Han ska också betala 220 000 kronor i skadestånd till bonusdotter samt 5 000 kronor till den yngre flickan.

Mannen har medgett att han hade sex med flickan men hävdar att det var hon som tog initiativet.