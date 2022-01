Störningar i tågtrafik på Västkustbanan

Inga tåg kan passera genom Halmstad sedan en godsvagn spårat ur i natt. Olyckan orsakar stopp i tågtrafiken mellan Halmstad C och Helsingborg C, och påverkar även tåg mellan Malmö och Göteborg under tisdagsmorgonen.

Enligt Trafikverkets prognos kan trafiken återupptas först klockan tio. En rad stationer påverkas av störningar – från Malmö, Landskrona och Helsingborg till Varberg, Kungsbacka, Mölndal och Göteborg. Tågresenärer uppmanas att kontrollera sin resa med respektive tågbolag, då förseningar och inställda tåg är att vänta. På delar av sträckan ersätter pendelbussar.