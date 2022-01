Falska poliser stal 175 000 – lurar äldre

Fakta: Tips för att inte bli lurad över telefon Lämna aldrig dina personliga uppgifter, lösenord eller koder till andra. Logga aldrig in med ditt bank-id på uppmaning från någon annan. Kontrollring till bank, polis eller sjukvård om du är osäker på vem du pratat med. Kontakta omedelbart din bank om du tror du blivit lurad på bankuppgifter. Är du osäker på vem som besöker dig så begär legitimation. Polisanmäl alltid om du upplever att någon ringt upp dig och försöker lura dig. Mer information finns på sajten säkerhetskollen.se. Källa: Stöldskyddsföreningen

Personerna övertygade kvinnan om att det var stor risk för att hon skulle få inbrott i sin bostad, och uppgav att de var där för att säkra hennes tillgångar.

— Vi kan se att det har skett överföringar från hennes konto, någonstans runt 150 000 kronor, och sedan har de gjort fyra bankomatuttag, säger Christer Fuxborg, presstalesperson vid polisen.

Totalt blev kvinnan av med 175 000 kronor i kontanter samt smycken till ett värde av ett par tusen kronor.

Flera liknande fall

Över tio liknande bedrägerier, där gärningsmännen utger sig för att vara poliser, har skett under de senaste två veckorna. Samtliga offer har varit äldre, födda på 20-, 30- och 40-talen.

— Det här är vältaliga, lite påstridiga, personer. Ganska snabbt vinner de förtroendet hos personerna de utsätter. Man blir nog lite chockad i stunden vilket gör att man inte tänker klart, och man inte vågar annat än att lyda. Det är ju dina surt förvärvade pengar som du sparat under många år, säger Christer Fuxborg.

Sett till det snarlika tillvägagångssättet kan det handla om en och samma liga som genomför brotten.

— Men vi utesluter inte att det kan vara en copycat, att någon sett att det uppmärksammats och fått en snilleblixt och gjort samma sak.

Kan skada förtroendet

Att bedragarna utger sig för att vara poliser gör det hela extra allvarligt, menar Christer Fuxborg, eftersom det riskerar att skada förtroendet för polismyndigheten.

— Det är ett allvarligt brott att utge sig för att vara polis. Om jag skulle ringa som utredare, en faktisk polis, till en person som har blivit utsatt är det tveksamt om den personen ens kommer att vara villig att träffa mig, säger han.

Christer Fuxborg betonar att polisen aldrig gör hembesök med syfte att skydda personers värdesaker, särskilt inte sena kvällar. För att skydda sig gäller det att tänka kritiskt, säger han.

— Ställ motfrågor. Be att få tjänstenummer, be att få se polislegitimation innan du släpper in dem. Om någon ringer, be att få telefonnummer så att du kan ringa upp senare istället. Var besvärlig.