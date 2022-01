Därför rundar omikron vårt försvar

T-celler är en del av immunförsvaret och en typ av vit blodkropp som är specialiserad på att känna igen virusinfekterade celler. Antikroppar attackerar själva viruset, medan T-cellen dödar den infekterade och på så sätt går virusantalet ner.

T-cellsimmunitet har i studier bevisats kunnat komplettera skyddet från antikroppar mot covid-19. T-cellsimmunitet skulle kunna förklara varför familjemedlemmar till personer som varit sjuka själva inte utvecklar några symtom.

Källor: "Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19", "Immunity to COVID-19 is probably higher than tests have shown"