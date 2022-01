Expert: Svensk beredskap kan bli rysk propaganda

Under gårdagskvällen skickades Försvarets operativa beredskapsenhet till Gotland, bekräftar Försvarsmakten. Kompaniet flögs in från Kallax flygplats under fredagskvällen och några timmar senare anlände också en konvoj via Gotlandsfärja.

— Det här är soldater och materiel som är omfördelade från olika platser i landet. Det är försvarsdelar som hör till armén, flygvapnet och även marinen ute till sjöss, säger pressekreteraren Therese Fagerstedt. De svenska militära åtgärderna kopplas till Rysslands agerande de senaste veckorna med en kraftig utökning av landstigningsfartyg i Östersjön. Jonas Kjellén, försvarsanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) beskriver den ökade ryska närvaron i Östersjön som unik och som en tydlig signal om hur det säkerhetspolitiska läget i Europa ser ut just nu. — Det finns normalt sett fyra fartyg i Östersjön men nästan alltid är ett eller två på reparation. Det som skett nu är att man på kort tid gått från ett operativt fartyg till sex stycken, säger Jonas Kjellén till TT. — Så det är dels det faktum att det skett på kort tid, dels faktumet att det är den här ansamlingen. Största klassen Bland dessa finns nu också ett fartyg i den så kallade Ivan Gren-klassen, det vill säga den största typen av örlogsfartyg Ryssland byggt efter Sovjettiden och med plats för stridsfordon eller stridsvagnar samt en bataljon. Liknande ansamlingar kan enligt Kjellén ske i samband med försvarsövningar, något som dock inte har aviserats från Ryssland och dessutom är just landstigningsövningar inte speciellt aktuella den här tiden på året. — En landstigningsövning är en "vacker väder-övning". Det kräver mild sjögång och lite blåst för att man ska kunna genomföra alla moment. Det normala vid övningar är att det kommer ett pressmeddelande eller liknande men nu är det helt tyst. Uppmärksammat i Moskva Från svensk sida har bland annat försvarsminister Peter Hultqvist (S) uttryckt att man tar situationen på allvar och "inte tänker bli tagna på sängen". Den svenska mobiliseringen på Gotland har heller inte gått obemärkt förbi i Ryssland. Jonas Kjellén påpekar att bland annat den ryska statligt kontrollerade nyhetsbyrån Ria uppmärksammat detta. — Moskva är väldigt medvetna om att när sådant här sker tittar den svenska försvarsmakten på utvecklingen och blir orolig och ökar sin verksamhet. Detta kan samtidigt användas från Rysslands sida att "nu är Väst ryssofobiskt igen". TT: Det blir en del i en rysk propagandaapparat? — Absolut, det har vi sett. Det blir lätt något som Moskva kan använda. Det typiska är att man tar upp och säger att här överdriver man. Jag ser framför mig att man kan använda det här som ett sätt att understryka att Sverige överdriver och "vi (Ryssland) är alltid dom elaka". På grund av rådande väderlek ser Jonas Kjellén det som osannolikt att Ryssland skulle genomföra en fullskalig landstigningsövning mot den egna kusten. Däremot skulle det kunna komma andra signaler från rysk sida. — Det skulle kunna ske en omdirigering av stridsflyg till Östersjöområdet. Det är också något som skulle skicka en stark signal, som Moskva vet att andra länder runt Östersjön skulle reagera på. Jag har inte sett något sådant just nu – fartygen är dock en tillräckligt stark signal.