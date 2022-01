Fler ansöker om provocerande regskyltar

— Det kan vara anspelningar på alkohol, droger, sex, sjukdomar, kriminalitet, religion och politik, säger Daniel Augustini, tillförordnad sektionschef på Transportstyrelsen, om de skyltar som får avslag:

— Det handlar inte om att myndigheten gör något ställningstagande gällande politik eller religion. Det är snarare så att samhällsklimatet har utvecklats på ett sådant sätt att sådana anspelningar kan väcka anstöt, tillägger han.

Under 2021 avslogs 211 ansökningar av det skälet – ett rekord, och avslagen har stadigt ökat under åren. Att skaffa en personlig registreringsskylt kostar 6 200 kronor, men att ansöka är gratis och lätt att göra. Just den kombinationen kan förklara att fler skyltförslag hamnar i papperskorgen.

— Genom åren man jobbat med det har man sett att om en skylt får avslag kan det sedan trilla in en till ansökan från samma person kort efter. Folk försöker få igenom saker med små variationer, säger Daniel Augustini.

Även om fler skyltar får avslag ökar antalet skyltar som godkänns. Flest personliga skyltar beviljades under förra och förrförra året. Totalt finns i dag 23 869 personliga skyltar och av dem används 18 195 på fordon i trafiken.