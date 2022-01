Taklyft på Lunds domkyrka: "Ett jättejobb"

De pyramidformade tornspirorna på Lunds domkyrka måste lyftas av under renoveringen. Arkivbild. Foto: TT

Tornen med sina pyramidformade, blytäckta tornspiror fick sin nuvarande utformning under en renovering i Hugo Zettervalls regi 1860-1880. Taken på dem lades om en bit in på 1900-talet, men har därefter bara lagats och lappats. Nu är det dags för takbyte.